Sundance Film Festivali'nde kazananlar belli oldu

Sanal Sundance Film Festivali, yine sanal bir ödül töreniyle sona erdi. Bu yıl sunucu yoktu ve Twitter üzerinden iki saat boyunca dağıtılan ödüllere dair bir dizi açıklama ve video paylaşıldı. Kazananlara, ekipleri kapsayan kabul konuşmaları hazırlama şansı verildi ve iklim karşıtı bazı konuşmalar yer aldı. İşte kazananlar:
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Drama (ABD) - Jüri Ödülü: “Nanny” - Seyirci Ödülü: “Cha Cha Real Smooth” - Yönetim: Jamie Dack, “Palm Trees and Power Lines -Senaryo: K.D. Dávila, “Emergency” - Jüri Özel Ödülü - Sanatsal Bakış: Bradley Rust Gray, “blood” - Jüri Özel Ödülü - Toplu Performans: John Boyega, Nicole Beharie, Selenis Leyva, Connie Britton, Olivia Washington, London Covington, and Michael K Williams, 892”
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Belgesel (ABD) - Jüri Ödülü: “The Exiles” - Seyirci Ödülü: “Navalny” -Yönetim: Reid Davenport, “I Didn’t See You There” - Kurgu: Erin Casper and Jocelyne Chaput, “Fire of Love - Jüri Özel Ödülü - Değişim İçin Etki: “Aftershock” - Jüri Özel Ödülü - Yaratıcı Vizyon: “Descendant”
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Drama (Dünya Sineması) - Jüri Ödülü: “Utama” - Seyirci Ödülü: “Girl Picture” - Yönetim: Maryna Er Gorbach, “Klondike” - Jüri Özel Ödülü: “Leonor Will Never Die” - Jüri Özel Ödülü - Oyunculuk: Teresa Sánchez, “Dos Estaciones”
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Belgesel (Dünya Sineması) - Grand Jury Prize: “All That Breathes” - Audience Award: “The Territory” - Directing Award: “A House Made of Splinters” - Special Jury Award for Documentary Craft: “The Territory” - Special Jury Award for Excellence In Verité Filmmaking: “Midwives”
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Diğer Ödüller - NEXT Seyirci Ödülü: “Framing Agnes” - NEXT Yenilikçilik Ödülü: Chase Joynt, “Framing Agnes” - Alfred P. Sloan Film Ödülü: “After Yang” - Sundance Institute NHK Ödülü: Hasan Hadi, “The President’s Cake” - Sundance Institute/Amazon Studios Kurgusal Yapımcı Ödülü: Amanda Marshall, “God’s Country” - Sundance Institute/Amazon Studios Belgesel Yapımcı Ödülü: Su Kim, “Free Chol Soo Lee” - Sundance Institute/Adobe Mentor Ödülü: Toby Shimin