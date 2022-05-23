Uluslararası Futbol Çalışmaları Merkezi Süper Lig'de yılın 11'ini seçti
23 Mayıs 2022 13:05
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Uluslararası Futbol Çalışmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın 32 liginin en iyi 11'lerini seçti. Süper Lig'e şampiyon Trabzonspor damga vurdu. Fenerbahçe 1 oyuncu sokarken, Beşiktaş ve Galatasaray liste dışında kaldı. İşte Süper Lig'de yılın 11'i:
213
Kaleci - Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
313
Sağ Bek - Bruno Peres (Trabzonspor)
413
Stoper - Vitor Hugo (Trabzonspor)
513
Stoper - Min-jae Kim (Fenerbahçe)
613
Sol Bek - Guilherme Haubert (Konyaspor)
713
Orta Saha - Dorukhan Toköz (Trabzonspor)
813
Orta Saha -Amir Hadžiahmetović (Konyaspor)
913
Orta Saha - Marek Hamsik (Trabzonspor)
1013
Forvet - Edin Visca (Trabzonspor)
1113
Forvet -Andreas Cornelius (Trabzonspor)
1213
Forvet - Anthony Nwakaeme (Trabzonspor)
1313
Uluslararası Futbol Çalışmaları Merkezi Süper Lig'de yılın 11'ini seçti