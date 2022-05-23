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Uluslararası Futbol Çalışmaları Merkezi Süper Lig'de yılın 11'ini seçti

23 Mayıs 2022 13:05

113

Uluslararası Futbol Çalışmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın 32 liginin en iyi 11'lerini seçti. Süper Lig'e şampiyon Trabzonspor damga vurdu. Fenerbahçe 1 oyuncu sokarken, Beşiktaş ve Galatasaray liste dışında kaldı. İşte Süper Lig'de yılın 11'i:

213

Kaleci - Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

313

Sağ Bek - Bruno Peres (Trabzonspor)

413

Stoper - Vitor Hugo (Trabzonspor)

513

Stoper - Min-jae Kim (Fenerbahçe)

613

Sol Bek - Guilherme Haubert (Konyaspor)

713

Orta Saha - Dorukhan Toköz (Trabzonspor)

813

Orta Saha -Amir Hadžiahmetović (Konyaspor)

913

Orta Saha - Marek Hamsik (Trabzonspor)

1013

Forvet - Edin Visca (Trabzonspor)

1113

Forvet -Andreas Cornelius (Trabzonspor)

1213

Forvet - Anthony Nwakaeme (Trabzonspor)

1313

Uluslararası Futbol Çalışmaları Merkezi Süper Lig'de yılın 11'ini seçti

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