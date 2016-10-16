Uluslararası Antalya Film Festivali kortej geçişi ile başladı
16 Ekim 2016 19:46
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Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneksel hale gelen kortej geçişiyle başladı. Türkiye sinemasının en uzun soluklu festivali olan Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen sanatçılardan Erdal Tosun, Nursel Köse, şarkıcı Göksel, Menderes Samancılar, Mehmet Özgür, Attila Olgaç, Mustafa Alabora, Ümit Kantarcı'nın yanı sıra ABD'li oyuncular John Savage ve Esai Morales klasik araçlarla vatandaşları selamladı.
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Cam Piramit önünde başlayan kortej, Arkeoloji Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi güzergahı boyunca devam edip, Akra Barut Otel'de sona erdi.
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Korteje katılan sanatçılardan Menderes Samancılar, halkın sahip çıktığı bir festivalden daha güzel bir festival olamayacağını söyledi. Festivalin coşkuyla başladığını belirten Samancılar, "Antalya her zaman festivaline sahip çıkmıştır. Öyle gösteriyor ki sahip çıkmaya da devam edecek" dedi.
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Mustafa Alabora da insanların ilgi göstermesinin kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti. Alabora, "O kadar mutluyum ki, demek ki insanlara güzel şeyler vermişiz ki; onlar bize karşılığını veriyor" diye konuştu.
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ABD'li sanatçı John Savage ise festivale katılmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Savage, "Burayı ve festivali çok sevdim" dedi.
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Sanatçı Mehmet Özgür ise festivalin gelişerek devam ettiğini ve daha güzel günlerini göreceklerini söyledi.
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İlk defa festivale katıldığını belirten Attila Olgaç ise, "Çok zevkli ve hatırlanmamız mutluluk verici. Keşke hep böyle hatırlanabilsek" diye konuştu.
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Kortej geçişi sırasında Antalya Emniyeti Müdürlüğü ekipleri güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemi aldı. Kortej başlamadan önce polis ekipleri, bomba arama köpekleriyle güzergahtaki araçları kontrol etti. Kortejin ardından sanatçılar Akra Barut Otel'de düzenlenen kokteyle katıldı.
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İki yıldır 'Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Korteji' olarak adlandırılan ve Türkiye'nin önemli konularına dikkati çekmeyi hedefleyen kortejde, bu yıl katılımcılar, tüm dünya coğrafyalarının ortak meselesi 'göçmenler' ile 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminden sonra demokrasi ve birlik mesajı verdi.
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Uluslararası Antalya Film Festivali, 16 Ekim Pazar günü Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak, 23 Ekim Pazar günü kapanış töreniyle sona erecek.