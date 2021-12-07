Uludağ'da kilometrelerce doğal kaynak su kuyruğu oluştu
Uludağ'dan gelen ucuz ve doğal suyu bidonlarına doldurmak isteyenler kilometrelerce kuyruk oluşturup saatlerce sıra bekliyor. Bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalar, burada 2 lira 50 kuruşa doldurulabiliyor.
07 Aralık 2021 13:11
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Bursa'da Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık köyünde bulunan bir su firması, Uludağ'dan gelen doğal kaynak suyunu vatandaşlara yüzlerce çeşmeden doldurma imkanı sunuyor.
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Vatandaşlar bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalarını burada 2 lira 50 kuruşa dolduruyor. Kaliteli su, ucuz fiyata sunulunca büyük rağbet görüyor. Su işletmesinin önünde sürekli kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor.
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Sürücüler ucuz sudan damacanalarına doldurmak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Kuyrukta beklemeyip kaynak yaparak sıra bekleyenlerin önüne geçen bir vatandaş ise itiraf edip sırada bekleyenlerden helallik istedi.
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Sürücüler ucuz sudan damacanalarına doldurmak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Kuyrukta beklemeyip kaynak yaparak sıra bekleyenlerin önüne geçen bir vatandaş ise itiraf edip sırada bekleyenlerden helallik istedi.
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Sıra beklemediğini belirten bir vatandaş ise, "Çok kuyruk vardı, kaynak yaparak sıranın önüne geçtim buradan itiraf ediyorum. Sıra bekleyenlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu.
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Uludağ'da kilometrelerce doğal kaynak su kuyruğu oluştu
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Uludağ'da kilometrelerce doğal kaynak su kuyruğu oluştu