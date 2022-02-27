Ukrayna'daki çatışmalarda bazı yerleşim yerleri hasar gördü
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk bölgesinde bazı yerleşim yerleri çatışmalarda hasar gördü.
27 Şubat 2022 18:51
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk bölgesinde bazı yerleşim yerleri çatışmalarda hasar gördü.
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Ukrayna'daki çatışmalarda bazı yerleşim yerleri hasar gördü
310
Ukrayna'daki çatışmalarda bazı yerleşim yerleri hasar gördü
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Ukrayna'daki çatışmalarda bazı yerleşim yerleri hasar gördü
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Ukrayna'daki çatışmalarda bazı yerleşim yerleri hasar gördü
610
Ukrayna'daki çatışmalarda bazı yerleşim yerleri hasar gördü
710
Ukrayna'daki çatışmalarda bazı yerleşim yerleri hasar gördü
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Ukrayna'daki çatışmalarda bazı yerleşim yerleri hasar gördü
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Ukrayna'daki çatışmalarda bazı yerleşim yerleri hasar gördü
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Ukrayna'daki çatışmalarda bazı yerleşim yerleri hasar gördü