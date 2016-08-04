Uçurumun kıyısında cam yolda yürüyebilir misiniz?
04 Ağustos 2016 00:08
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Çin'deki cam köprü çılgınlığında son adım: Tianmen dağının zirvesini çevreleyen patika.
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Hunan'daki Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı'nda yer alan Kıvrılan Ejderha Patikası'nın bir bölümü daha ziyaretlere açıldı.
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100 metrelik yol, Tianmen Dağı'nın etrafındaki yar boyunca yürüme imkanı tanıyor. Yükseklik korkusu çekmeyenler, buarada mükemmel fotoğraflar çekebilir.
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Bazı turistlerse duvara tutunarak ilerledikleri yolu çabucak bitirme kaygısında.
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Cesaretin ödülü ise, Hunan'ın muazzam doğasını kuşlar kadar yüksekten seyretmek. Hayır, bu fotoğrafın nasıl çekildiğini biz de bilmiyoruz.
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Zhangjiajie parkında daha önce açılan bu köprü de, 430 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun cam köprüsü olmuş ve büyük ilgi görmüştü.
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Güvenlik kaygılarını gidermek için yetkililer Haziran ayında cam panellerden birini çatlattı, sonra insan dolu bir arabayı üzerinden geçirdi. Panel kırılmadı.
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