Üç yeni Game of Thrones projesi geliyor

HBO Max platformu önümüzdeki yıllarda Game of Thrones dizileriyle dolacak gibi görünüyor. Deadline'da yer alan habere göre, daha önce duyurulan iki dizi haricinde üç yeni dizi için daha çalışmalar başlamış durumda. Bu üç projenin 9 Voyages (Sea Snake), Flea Bottom ve Ten Thousand Ships hikayelerini temel aldığı belirtildi.
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Deadline'ın haberinde HBO Max'ın şu anda özellikle de 9 Voyages projesinde epey bir aşama kat ettiği belirtiliyor. The Mentalist ve Gotham gibi dizilerden tanıdığımız senarist Bruno Heller'ın 9 Voyages projesi üzerinde çalıştığı ifade edildi. Flea Bottom ve Ten Thousand Ships projelerinin ise henüz fikir aşamasında olduğu ve HBO Max'ın bu projeler için şu an için bir yazarla çalışmaya başlamadığı söyleniyor.
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9 Voyages serisi, Corlys Velaryon'un Sea Snake isimli gemisiyle çıktığı deniz maceralarını anlatıyor. Velaryon, Buz ve Ateşin Şarkısı evreninin popüler konumları Pentos, Dragonstone Lys, Tyrosh ve Myr gibi bölgelerde maceralara çıkmış ve ayrıca Yi Ti ve Leng gib sadece masallarda yer alan gizemli bölgelere ulaşmayı başarmıştı.
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HBO Max'ın üzerinde çalıştığı bir diğer proje olan Flea Bottom ise aslında Game of Thrones dizisinden de tanıdığımız bir hikayeyi anlatıyor. Diziye ismini veren Flea Bottom hatırlayacağınız üzere King's Landing'in en fakir bölgesiydi. Ser Davos Seaworth ve Gendry gibi bazı karakterlerin Flea Bottom'da yetiştiğini biliyoruz. Ayrıca dizinin ilk sezonlarında Arya Stark'ın Flea Bottom'da saklandığı bölümler de izlemiştik.
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Son olarak Ten Thousand Ships projesi ise savaşçı kraliçe Prenses Nymeria'ya odaklanılıyor. Game of Thrones dizisinden yaklaşık 1000 yıl öncesinde geçen kitapta, savaşta Valyria'ya yenilen Rhoynar halkının Essos'tan Dorne'a olan yolculuğunu okuyoruz. Arya Stark'ın kurtuna verdiği Nymeria ismi Prenses Nymeria'dan geliyordu.