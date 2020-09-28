Twitter direkt mesajlarda yeni dönem; yeni özellik test edilmeye başlandı
28 Eylül 2020 11:52
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Twitter direkt mesajlarda yeni dönem; yeni özellik test edilmeye başlandı | Twitter, Direkt Mesajlar (DM) için yeni bir sesli mesaj özelliğini test etmeye başladı.
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Twitter, tweetlerde deneysel bir sesli ek özelliğini kullanıma sunduktan sonra artık doğrudan mesajlarda sesli notlar gönderme özelliğini test ediyor. Twitter ürün müdürü Alex Ackerman-Greenberg, The Verge’den Chris Welch’e 20 saniyelik bir sesli mesaj göndererek yeni özelliği duyurdu.
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Sesli mesaj özelliği basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Mesaj sadece oynat/duraklat simgesi ve mesajı gönderen kişinin profilini içerecek.
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Kaydedilmiş bir mesaj dinlenirken gönderen kişinin simgesi yanıp sönecek. Firma, doğal konuşma akışının bir parçası olarak bu mesajları göndermeyi kolaylaştırmak için bir hat içi kayıt deneyimi tasarlamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.
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Özellik amacı dışında kullanıldığında mesajı bildirme seçeneği de bulunuyor.
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Twitter, sesli tweet özelliğini test etmeye başladığında erişilebilirlik özelliklerinin olmaması nedeniyle tepkiyle karşılaşmıştı