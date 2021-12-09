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Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor

"Aşağıya doğru akan videolar görülecek"

09 Aralık 2021 13:35

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Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor

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Yeni CEO'suyla yeni döneme giren Twitter, TikTok'taki video akış özelliğini test etmeye başladı. TikTok'la başlayan video akış, Facebook ve Instagram'a da sıçramıştı.

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Twitter CEO'su Jack Dorsey görevi bırakmasının ardından yeni CEO Parag Agrawal, daha hızlı hareket eden bir şirket hayaliyle görevi devraldı.

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Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor

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Böylece sosyal medya platformlarındaki TikTok rüzgarı Twitter'a da sıçramış oldu.

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TikTok'un video akışı Instagram'da Reels, YouTube'da ise Shorts'u ortaya çıkarmıştı. Yeni özellik Keşfet sekmesinde yer alacak. Aşağıya doğru akan videolar görülecek.

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