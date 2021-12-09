Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor
"Aşağıya doğru akan videolar görülecek"
09 Aralık 2021 13:35
16
Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor
26
Yeni CEO'suyla yeni döneme giren Twitter, TikTok'taki video akış özelliğini test etmeye başladı. TikTok'la başlayan video akış, Facebook ve Instagram'a da sıçramıştı.
36
Twitter CEO'su Jack Dorsey görevi bırakmasının ardından yeni CEO Parag Agrawal, daha hızlı hareket eden bir şirket hayaliyle görevi devraldı.
46
Twitter'a TikTok benzeri video özelliği geliyor
56
Böylece sosyal medya platformlarındaki TikTok rüzgarı Twitter'a da sıçramış oldu.
66
TikTok'un video akışı Instagram'da Reels, YouTube'da ise Shorts'u ortaya çıkarmıştı. Yeni özellik Keşfet sekmesinde yer alacak. Aşağıya doğru akan videolar görülecek.
© Tüm hakları saklıdır.