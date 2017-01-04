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Türkiye'nin ilk kedi köyü kuruldu

04 Ocak 2017 02:07

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Antalya’da 6 ay önce kurulan bir dernek olan Askoder’in çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk kedi köyü oluşturuldu.

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Türkiye’nin ilk kedi köyü gönüllülerin çabasıyla yola çıktı. 3 ay gibi kısa bir sürede büyük ölçüde kurulan ve açılan kedi köyünde hazırlıklar halen sürüyor.

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Antalya’da 6 ay önce kurulan bir dernek olan Askoder’in çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk kedi köyü oluşturuldu.

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Aradan henüz 3 ay geçmesine rağmen kedi köyünün %80’i tamamlanmış durumda.

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Dernek gönüllüleri yalnızca kedi köyüyle değil, kentsel dönüşüm nedeniyle boş kalmış mahallelerdeki sokak canlarıyla da ilgileniyor.

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Kaynak: Ajanimo

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