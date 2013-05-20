Türkiye’nin ilk balmumu heykel müzesi açıldı

Dünyanın pek çok ülkesinde bulunan Madam Tussaud Müzesi’nin Türkiye’deki ilk ve tek örneği olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ’Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ açıldı. Müzede heykelleri bulunan Orhan Gencebay, Haldun Dormen, Göksel Arsoy, Nevra Serezli, Rutkay Aziz, Tarık Akan ile çok sayıda sanatçı, gazeteci ve yazar da açılışa katıldı.
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Odunpazarı semtindeki Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi’nde yer alan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nin açılışı müzede heykelleri bulunan kalabalık davetli grubunun katılımıyla gerçekleşti. Açılışa katılan Orhan Gencebay, Haldun Dormen, Göksel Kortay, Göksel Arsoy, Nevra Serezli, Rutkay Aziz, Tarık Akan, gazeteciler Orhan Erinç, Orhan Birgit, Tufan Türenç, Pınar Türenç ve Emin Çölaşan ile davetliler, kendi balmumu heykelleri önünde hatıra fotoğraflı çektirdi.
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Orhan Gencebay eline aldığı sazla, Aşık Veysel’in saz çalan heykelinin yanında oturdu. Bir süre saz çalan Gencebay daha sonra kendi heykelinin yanında basın mensuplarına fotoğraf çektirdi, kendine yöneltilen soruları yanıtladı.
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Balmumu Heykeller Müzesi’nde Yılmaz Büyükerşen’in tamamını kendisinin yaparak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladığı, tarihi karakterler ile yerli ve yabancı 160 ünlü ismin heykeli yer alıyor. Atatürk’ün çeşitli dönemlerinin yanı sıra, Atatürk’ün ailesini de yansıtan heykellerin bulunduğu müzede; yerli ve yabancı devlet adamlarının, sanatçıların, medya mensuplarının ve sporcuların canlı hissi veren heykelleri değişik dekorlar önünde sergileniyor.
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Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde Eskişehir’in ve Türkiye’nin tarihinden kesitlere de yer veriliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, müze ile ilgili olarak,
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Ziyaretçilerin, balmumu heykellerle fotoğraf çektirme imkanı bulacakları müzenin gelirleri; bağış şartı gereğince kız çocukları ile engelli çocukların eğitimi için kullanılacak. Gelecek dönemlerde, Eskişehir’i ziyaret eden ünlü sanatçıların ölçüleri alınıp özel ölçülü fotoğrafları çekilerek; Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nin heykellerine yenileri eklenecek.