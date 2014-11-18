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Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek

18 Kasım 2014 11:44

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılın ilk altı ayını kapsayan meslek araştırma sonuçlarını yayımladı. Buna göre Türkiye’de şu sıralar en fazla ihtiyaç duyulan meslekler arasında ilk sırayı tekstil sektöründeki makineciler aldı. Türkiye’yi kapsayan araştırmada, eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler şöyle sıralandı:

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İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı “Her 5 işverenden birinin açık işi var.Eleman temininde güçlük çektiğini belirten işverenlerin buna sebep olarak ilgili meslekte aradığı düzeyde niteliğe ve beceriye sahip eleman bulunamamasını gösteriyor. Biz İŞKUR olarak bu mesleklerde eleman bulamayan tüm işverenlerimizi bekliyoruz. Gerek mesleki eğitim kurslarımız gerekse de işbaşı eğitim programlarımızla bu açığı kapatmaya hazırız” dedi.

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