Türkiye'de en çok aranan meslekler

Türkiye'de en fazla talep gören meslekler belli oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Nusret Yazıcı, bu yılın en çok aranan mesleklerini açıkladı
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Yazıcı, çalışma kapsamında Türkiye genelinde 2 bin 94 farklı meslekte 198 bin 582 kişilik açık iş olduğunu belirterek, “her 5 işverenden birinin açık işi var” dedi
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2014 yılının ilk 6 ayına ilişkin işgücü piyasası verilerinin derlendiği araştırmaya göre, işverenlerin aradığı nitelikte eleman bulamadığını dile getiren Yazıcı, eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekleri şöyle sıraladı:
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Makineci (tekstil)
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Satış danışmanı
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Beden işçisi
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Garson
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Kaynakçı
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Şoför
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Mobilyacı
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Güvenlik görevlisi
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Temizlik görevlisi
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Muhasebeci
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Yazıcı, “İmalat sektöründeki işyerlerinin yüzde 29’unun insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründeki işyerlerinin yüzde 28’inin, konaklama ve yiyecek faaliyetleri sektöründeki işyerlerinin ise yüzde 27’sinin açık işi bulunuyor” dedi
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Eleman temininde güçlük çektiğini belirten işverenlerin buna sebep olarak ilgili meslekte aradığı düzeyde niteliğe ve becereyi sahip eleman bulunamamasını gösterdiğine dikkat çeken Yazıcı, “Biz işkur olarak bu mesleklerde eleman bulamayan tüm işverenlerimizi kurumumuza bekliyoruz. Gerek mesleki eğitim kurslarımız gerekse de işbaşı eğitim programlarımızla bu açığı kapatmaya hazırız” diye konuştu