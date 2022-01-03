Türkiye sinema salonlarında 2021 yılının en çok izlenen filmleri
03 Ocak 2022 11:19
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Geçen yıl Türkiye'de 281 yeni film vizyona girdi. Toplam 12 milyon 406 bin 106 kişi sinema salonlarında film seyretti. İşte Türkiye sinema salonlarında en çok izlenen 10 film:
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10- Patron Bebek 2: Aile şirket - 331 bin 715 izleyici
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9- Black Widow- 363 bin 589
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8- Eternals - 379 bin 265
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7- Dayı: Bir Adamın Hikayesi - 381 bin 993
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6- Dune: Çöl Gezegeni - 610 bin 601
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4- Venom: Zehirli Öfke 2 - 668 bin 752
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3-Aykut Enişte 2 - 676 bin 376
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2- Hızlı ve Öfkeli 9 - 959 bin 767 kişi
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1- Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok - 1 milyon 849 bin 954 izleyici
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