Türkiye Raporu: AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına indi
21 Eylül 2021 09:03
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Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki 7-13 Eylül tarihleri arasında, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle Türkiye çapında bin 500 kişiyle yaptıkları kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
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SÖZCÜ WEB TV Dijital Stüdyosu’na konuk olan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki'nin açıkladığı ankete göre, “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna AKP diyenlerin oranı yüzde 23,7, CHP diyenlerin oranı yüzde 18,2, "Kararsızım diyenlerin oranı yüzde 17,8 oldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 29,9, CHP yüzde 25,7, İyi Parti yüzde 15,3 oldu.