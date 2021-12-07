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Türkiye'nin 'il olmaya aday' 24 ilçesi

07 Aralık 2021 11:35

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TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçeler il olmak için en iyi koşullara sahip? İşte o ilçeler:

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Kozan, Adana Nüfus: 129.985.

326

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378.

426

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424.

526

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469.

626

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437.

726

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824.

826

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826.

926

Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783.

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Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

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Ereğli, Konya Nüfus: 142.818.

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Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

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Ünye, Ordu Nüfus: 122,597.

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Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908.

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Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

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Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879.

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Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

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Erciş, Van Nüfus: 173.203

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Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619.

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Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664.

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İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639.

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Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100

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Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551.

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İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

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Alanya, Antalya Nüfus: 294.558

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Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494.

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