Türkiye'nin 'il olmaya aday' 24 ilçesi
07 Aralık 2021 11:35
1 26 TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçeler il olmak için en iyi koşullara sahip? İşte o ilçeler: 2 26 Kozan, Adana Nüfus: 129.985. 3 26 Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378. 4 26 Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424. 5 26 Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469. 6 26 Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437. 7 26 Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824. 8 26 Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826. 9 26 Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783. 10 26 Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263 11 26 Ereğli, Konya Nüfus: 142.818. 12 26 Midyat, Mardin Nüfus: 108.242 13 26 Ünye, Ordu Nüfus: 122,597. 14 26 Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908. 15 26 Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474 16 26 Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879. 17 26 Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129 18 26 Erciş, Van Nüfus: 173.203 19 26 Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619. 20 26 Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664. 21 26 İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639. 22 26 Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100 23 26 Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551. 24 26 İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032 25 26 Alanya, Antalya Nüfus: 294.558 26 26 Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494.
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