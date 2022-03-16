Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili sloganıyla tanıtılan Citroen Ami'nin fiyatı belli oldu
16 Mart 2022 10:14
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Citroen’in yazın tanıttığı elektrikli mini otomobili Ami’nin Türkiye fiyatı belli oldu.
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Citroen’in 2020 yılında tanıttığı minik elektrikli aracı Ami, sonunda Türkiye'de satışa çıkıyor.
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Citroen Ami, kompakt yapısıyla motosiklet yerine kullanılabilecek iki kişilik 4 tekerlekli bir araç olarak tanıtılmıştı. Fransızca ‘arkadaş’ anlamına gelen Ami, aslında Avrupa pazarında oldukça makul bir fiyat olan 6 bin Euro etiketiyle satışa çıkmıştı.
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Fransa’da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen aracı kullanmak için 14 yaşını doldurmak yeterli. Avrupa ülkelerinde ise bu 16 yaşa çıkıyor. Ülkemizde Citroen Ami’yi kullanmak için B1 ehliyet şartı isteniyor. Tamamen elektrikli olan Citroen Ami’nin en yüksek hızı 50 km/s oldu.
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İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre.
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Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak satışa çıkan Citroen Ami, 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizdeki müşterilerle buluşacak. Öte yandan, araçtan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de alınmayacak.
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Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili sloganıyla tanıtılan Citroen Ami'nin fiyatı belli oldu