Türkiye'nin en büyük 3. barajı Altınkaya'da korkutan görüntü
31 Ekim 2020 12:38
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Samsun'da Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Altınkaya Barajı Gölü'nde, su seviyesinin düşmesi sonucu kuraklığı andıran görüntüler ortaya çıktı.
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Suların çekildiği bölge havadan görüntülendi.
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Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre 15 milyon 920 bin metreküp gövde hacmi ile Türkiye'nin 3. büyük barajı olan Altınkaya Barajı'nda 2019 Ağustos ayında doluluk oranı yüzde 69 iken, 2020 yılının Ekim ayı itibarıyla su seviyesi yüzde 11 azalarak yüzde 58'e düştü.
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Maksimum 190 kotlu Altınkaya Barajı, suların çekilmesiyle 167 kota geriledi.
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Altınkaya Barajı'nda 3 milyar 400 milyon metre küp su bulunduğu öğrenildi. Baraj havzasında su çekilen bölgeler drone ile havadan görüntülendi. (İHA)
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Türkiye'nin en büyük 3. barajı Altınkaya'da korkutan görüntü