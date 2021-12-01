Türkiye'deki müsilajdan Akdeniz'i saran orman yangınlarına; Reuters 2021'in çarpıcı fotoğraflarını paylaştı
Reuters haber ajansı, 2021 yılının son günlerine gelirken bu yılın en çarpıcı fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar arasında Türkiye’de denizlerde etkili olan müsilajdan bir kare de yer aldı. İşte Reuters’ın 2021 yılı için seçtiği fotoğraflar:
01 Aralık 2021 14:11
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Reuters haber ajansı, 2021 yılının son günlerine gelirken bu yılın en çarpıcı fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar arasında Türkiye’de denizlerde etkili olan müsilajdan bir kare de yer aldı. İşte Reuters’ın 2021 yılı için seçtiği fotoğraflar:
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Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da tahliye çalışmaları sırasında ABD askerlerine verilen bir Afgan bebek.
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İspanya'nın Kanarya Adası'nda El Paso yanardağ patlaması.
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Marmara Denizi'ni saran müsilaj.
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27 Nisan'da beliren Süper Pembe Ay ve Eyfel Kulesi.
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Orman yangınlarının etkisindeki Akdeniz'de Yunanistan'ın Evia Adası'nda tahliye çalışmaları.
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İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında kurtarma çalışmaları.
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Yüksek İsviçre Alpleri çayırlarında yaz tatilinden sonra helikopterle taşınan bir inek.
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Kenya'da etrafını çekirge sürüsü sarmış bir kişi.
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İngiltere'de Sarah Everard isimli bir kadının kaçırılıp öldürülmesinin ardında gerçekleşen eylemde gözaltına alınan bir kadın.
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Donald Trump yanlısı protestocuların 6 Ocak'ta ABD Kongresi'nin etrafını sardığı anlardan bir kare.
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Afganistan'da bir Taliban üyesi, ele geçirilen vilayetteki eğlence parkının önünde.
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Sırbistan'ın Belgrad şehrinde Covid-19 hastanesine dönüştürülmüş bir spor salonu.