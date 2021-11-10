Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar Atatürk için saygı duruşunda bulundu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu ve vatandaşlar Ata'ya saygı duruşunda bulundu.
10 Kasım 2021 10:00
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu ve vatandaşlar Ata'ya saygı duruşunda bulundu.
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Kentlerin en işlek noktalarında hayat, Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.
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Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.
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Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.
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Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.
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Ankara, İstanbul, Bursa, Samsun ve 81 ilden saat 9'u 5 geçe saygı duruşu fotoğrafları:
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Saat 09.05'te hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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