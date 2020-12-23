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Türkiye'nin 4 farklı şehrinin 'Kapadokya' alternatifi

Kapadokya, Nevşehir’de bulunan tarihi bir bölgedir. Kapadokya her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi de çekiyor. Kapadokya'nın benzerlerini Türkiye'nin farklı bölgelerinde de rastlamak mümmün

23 Aralık 2020 13:24

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Kapadokya yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Hatta Türkiye'de gezilmesi gereken yerler listesinde de her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Öyle yerler var ki, Kapadokya'yı aratmayacak kadar benzerliğe ve güzelliklere sahip. İşte bazıları...

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Van'ın Kapadokyası : Vanadokya

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Konya’nın Kapadokya’sı: Kilistra Antik Kenti

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Erzumun'un Kapadokyası: Kırmızı Periler Diyarı

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Afyon'un Kapadokyası: Frig Vadisi

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