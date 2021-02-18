Türkiye'de en çok tercih edilen e-ticaret sitesi belli oldu
18 Şubat 2021 10:54
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Gemius, Türkiye'de e-ticaret kullanıcı profilini ve bu sektörde lider firmayı açıkladı.
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18 Şubat'ta dijital ortamda düzenlenen Webrazzi e-Ticaret Zirvesi'nde konuşan dijital ölçümleme ve araştırma şirketi Gemius'un Türkiye Ülke Müdürü İdil Kesten, Türkiye'de e-ticaret kullanıcı profilini ve 2020 yılında e-ticaret kategorisinde kullanıcı sayısına göre lider firmayı açıkladı.
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2020'nin son çeyreğinde ülkemizdeki her 100 internet kullanıcısından 95'inin en az bir e-ticaret sitesini ziyaret ettiğini söyleyen Kesten, yaptığı açıklamada Türkiye'de e-ticaret endüstrisinin dijital kullanıcı sayısı bakımından belirli bir doygunluğa ulaştığını söyledi.
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Gemius'un elde ettiği verilere göre Türkiye'de 2020'nin son çeyreğinde 59 milyon internet kullanıcısı bulunuyordu. Bu kullanıcılar arasında e-ticaret sitelerine giren kişi sayısı ise 55,8 milyona ulaşmış durumda. Gemius Türkiye verilerine göre Türkler bir ay içerisinde ortalama 9,5 saatini e-ticaret sitelerinde geçiriyorlar. Özellikle Muhteşem Cuma gibi yoğun indirim kampanyalarının olduğu Kasım 2020 döneminde bu süre 15 saate kadar yükselmiş.
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Gemius Türkiye'nin açıkladığı verilere göre 2020'nin son çeyreğinde Türkiye'de e-ticaret kategorisinin şampiyonu Trendyol oldu. Geçtiğimiz sene Türkiye pazarına adım atan dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon ise bu süreçte kullanıcı sayısı bakımından ilk 5'te kendine yer bulamadı.
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E-ticareti kullanan kullanıcıların medya tercihlerini de açıklayan Gemius Türkiye, en fazla öne çıkan kategorilerin spor, oyun ve müzik olduğunu, ayrıca Netflix kullanan ziyaretçilerin yüzde 77'sinin e-ticaret sitelerini de kullandığını belirtti.