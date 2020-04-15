Türkiye'de bir hastanenin Koronavirüs yoğun bakımı ilk kez görüntülendi!
Britanya merkezli haber ajansı Reuters, İstanbul'da Koronavirüs'le mücadelenin gerçekleştirildiği yoğun bakım ünitelerinin nasıl işlediğini ilk kez görüntüledi.
15 Nisan 2020 12:39
17
T24 DIŞ HABERLER/ Britanya merkezli haber ajansı Reuters, İstanbul'da Koronavirüs'le mücadelenin gerçekleştirildiği yoğun bakım ünitelerinin nasıl işlediğini ilk kez görüntüledi.
27
Reuters, kendilerine Medicana Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini görüntülemek üzere izin verildiğini bildirdi.
37
Hastanenin medikal direktörü Çetin Köksal, 14'ü doktor 85 sağlık çalışanının Covid-19'la mücadele ettiği sırada virüse yakalandığını ifade etti. Köksal, hastalığa yakalananların üçte ikisinin görev başına döndüğünü bildirdi.
47
Covid-19'u yenip hastaları tedavi etmek üzere görev başına dönen Nihal Yavuz, ekibin ailelerinin endişelerine rağmen yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.
57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 107 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 4 bin 62 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece toplam ölüm sayısı 1403'e, vaka sayısı 65 bin 111'e yükseldi.
67
Koronavirüs'ü yenen bir kişinin plazma tedavisi için kan bağışladığı görüntülendi.
77
Türkiye'de bir hastanenin Koronavirüs yoğun bakımı ilk kez görüntülendi!