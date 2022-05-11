Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
2022 yılının sıfır otomobil fiyatları, Mayıs ayında güncellendi. Birçok markanın güncel fiyatlarının yer aldığı listede, 600 bin TL'ye kadar model bulunuyor.
11 Mayıs 2022 14:00
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VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı: 393.500 TL - Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life fiyatı: 443.500 TL - Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life fiyatı: 450.800 TL - Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style fiyatı: 561.400 TL
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VOLKSWAGEN Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life fiyatı: 475.100 TL - T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life fiyatı: 573.400 TL
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VOLKSWAGEN Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life fiyatı: 545.800 TL
FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli fiyatı: 305.900 TL - 1.4 Fire 95 HPEasy Plus Paketli Manuel Benzinli fiyatı: 318.700 TL - 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel fiyatı: 435.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel fiyatı: 489.900 TL - 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli fiyatı: 529.900 TL - 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli fiyatı: 332.900 TL- 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel fiyatı: 519.900 TL - 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli fiyatı: 549.900 TL - 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli fiyatı: 380.900 TL- 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel fiyatı: 549.900 TL - 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli fiyatı: 579.900 TL
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FIAT Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli fiyatı: 327.900 TL - 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel fiyatı: 444.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel fiyatı: 509.900 TL - 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin fiyatı: 366.900 TL - 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel fiyatı: 464.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel fiyatı: 529.900 TL - 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli fiyatı: 569.900 TL
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FIAT Egea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel fiyatı: 459.900 TL -1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel fiyatı: 539.900 TL
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FIAT Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli fiyatı: 360.900 TL - 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel fiyatı: 459.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel fiyatı: 514.900 TL - 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli Benzinli fiyatı: 554.900 TL - 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli fiyatı: 382.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel fiyatı: 534.900 TL - 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli Benzinli fiyatı: 574.900 TL - 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli fiyatı: 427.900 TL - 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli fiyatı: 476.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel fiyatı: 564.900 TL
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Egea Cross Wagon 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli Fiyatı: 481.900 TL -1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel fiyatı: 569.900 TL
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FIAT Panda Urban 1.0 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 361.900 TL - 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid Benzinli fiyatı: 391.900 TL - 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzinli fiyatı: 458.900 TL - 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzinli fiyatı: 473.900 TL
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FIAT 500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT Manuel Benzinli fiyatı: 549.900 TL - 1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli fiyatı: 566.900 TL
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FORD EcoSport Style Sus 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzinli fiyatı: 542.300 TL
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FORD Puma Style Sun 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzinli fiyatı: 562.600 TL
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HONDA Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance fiyatı: 435.800 TL - City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive fiyatı: 449.300 TL
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HONDA Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium fiyatı :593.700 TL
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HYUNDAI i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel Fiyatı: 266.400 TL - 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT fiyatı: 297.200 TL - 1.2 MPI 84 PS 5 İleri AMT Style Benzin AMT fiyatı: 309.200 TL - 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT fiyatı: 323.500 TL
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HYUNDAI i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump Benzinli fiyatı: 319.000 TL - 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump Benzinli fiyatı: 365.200 TL - 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik fiyatı: 375.050 TL - 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus Benzinli fiyatı: 395.700 TL - 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik fiyatı: 433.300 TL - 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT fiyatı: 401.300 TL - 1.0 T-GDI 100 PS Style Plus Benzin DCT fiyatı: 430.300 TL - YENİ İ20 N 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel fiyatı: 595.000 TL
RENAULT Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg fiyatı: 324.000 TL - Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg fiyatı: 401.900 TL - Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg fiyatı: 451.900 TL
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RENAULT Captur Touch 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı: 592.900 TL
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RENAULT Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg fiyatı: 445.000 TL - Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 455.000 TL - Joy 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı: 502.900 TL - Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı: 512.900 TL - Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg fiyatı: 573.900 TL - Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg fiyatı: 583.900 TL - Touch 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı: 584.900 TL