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Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

2022 yılının sıfır otomobil fiyatları, Mayıs ayında güncellendi. Birçok markanın güncel fiyatlarının yer aldığı listede, 600 bin TL'ye kadar model bulunuyor.

11 Mayıs 2022 14:00

153

VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı: 393.500 TL - Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life fiyatı: 443.500 TL - Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life fiyatı: 450.800 TL - Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style fiyatı: 561.400 TL

253

VOLKSWAGEN Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life fiyatı: 475.100 TL - T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life fiyatı: 573.400 TL

353

VOLKSWAGEN Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life fiyatı: 545.800 TL

453

VOLKSWAGEN Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression fiyatı: 545.800 TL

553

SEAT ibiza 1.0 Evo 80 HP Style liste fiyatı: 332.000 TL - 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style liste fiyatı: 459.000 TL - 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR liste fiyatı: 549.000 TL

653

SEAT Leon 1.0 TSI 110 HP Style fiyatı: 579.000 TL - 1.5 TSI ACT 130 HP FR fiyatı: 579.000 TL

753

SEAT Arona 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style fiyatı: 499.000 TL - 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience fiyatı: 539.000 TL - 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR fiyatı: 539.000 TL

853

SKODA Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite fiyatı: 384.900 TL - 1.0 TSI 110 PS DSG Elite fiyatı: 432.400 TL - 1.0 TSI 110 PS DSG Premium fiyatı: 469.900 TL

953

SKODA Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort liste fiyatı: 507.900 TL - 1.0 TSI 110 PS DSG Elite fiyatı: 533.400 TL - 1.0 TSI 110 PS DSG Premium fiyatı: 592.400 TL

1053

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite Fiyatı 562.900 TL

1153

CITROEN C3 Feel 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel fiyatı: 369.000 TL - 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold fiyatı: 460.000 TL - 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine fiyatı: 481.000 TL

1253

CITROEN C3 Aircross Suv Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik fiyatı: 505.500 TL - Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik fiyatı: 551.500 TL

1353

CITROEN C-Elysee Feel 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel fiyatı: 460.000 TL

1453

CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel fiyatı: 531.500 TL

1553

DACIA Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg fiyatı: 386.900 TL 

1653

DACIA Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg fiyatı: 372.900 TL - Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg fiyatı: 434.000 TL

1753

DACIA Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 fiyatı: 394.900 TL - Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 fiyatı: 433.000  TL - Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 fiyatı: 454.900 TL - Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 fiyatı: 479.900 TL - Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 fiyatı: 476.900 TL - Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 fiyatı: 484.900 TL - Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 fiyatı: 599.000 TL - Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 fiyatı: 520.000 TL

1853

FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP  Benzinli fiyatı: 305.900 TL - 1.4 Fire 95 HPEasy Plus Paketli Manuel Benzinli fiyatı: 318.700 TL - 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel fiyatı: 435.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel fiyatı: 489.900 TL - 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli fiyatı: 529.900 TL - 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli fiyatı: 332.900 TL- 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel fiyatı: 519.900 TL - 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli fiyatı: 549.900 TL - 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli fiyatı: 380.900 TL- 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel fiyatı: 549.900 TL - 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli fiyatı: 579.900 TL

1953

FIAT Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli fiyatı: 327.900 TL - 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel fiyatı: 444.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel fiyatı: 509.900 TL - 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin fiyatı: 366.900 TL - 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel fiyatı: 464.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel fiyatı: 529.900 TL - 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli fiyatı: 569.900 TL

2053

FIAT Egea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel fiyatı: 459.900 TL -1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel fiyatı: 539.900 TL

2153

FIAT Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli fiyatı: 360.900 TL - 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel fiyatı: 459.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel fiyatı: 514.900 TL - 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli Benzinli fiyatı: 554.900 TL - 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli fiyatı: 382.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel  fiyatı: 534.900 TL - 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli Benzinli fiyatı: 574.900 TL - 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli fiyatı: 427.900 TL - 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli fiyatı: 476.900 TL - 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel fiyatı: 564.900 TL

2253

Egea Cross Wagon 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli Fiyatı: 481.900 TL -1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel fiyatı: 569.900 TL

2353

FIAT Panda Urban 1.0 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 361.900 TL - 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid Benzinli fiyatı: 391.900 TL - 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzinli fiyatı: 458.900 TL - 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzinli fiyatı: 473.900 TL

2453

FIAT  500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT  Manuel Benzinli fiyatı: 549.900 TL - 1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli fiyatı: 566.900 TL

2553

FORD EcoSport Style Sus 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzinli fiyatı: 542.300 TL

2653

FORD Puma Style Sun 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzinli fiyatı: 562.600 TL

2753

HONDA Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance fiyatı: 435.800 TL - City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive fiyatı: 449.300 TL

2853

HONDA Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium fiyatı :593.700 TL

2953

HYUNDAI i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel Fiyatı: 266.400 TL - 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT fiyatı: 297.200 TL - 1.2 MPI 84 PS 5 İleri AMT Style Benzin AMT fiyatı: 309.200 TL - 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift  Renk Benzin AMT fiyatı: 323.500 TL

3053

HYUNDAI i20  100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump Benzinli fiyatı: 319.000 TL - 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump Benzinli fiyatı: 365.200 TL - 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik fiyatı: 375.050 TL - 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus Benzinli fiyatı: 395.700 TL - 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik fiyatı: 433.300 TL - 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT fiyatı: 401.300 TL - 1.0 T-GDI 100 PS Style Plus Benzin DCT fiyatı: 430.300 TL - YENİ İ20 N 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel fiyatı: 595.000 TL

3153

HYUNDAI Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style Benzinli fiyatı: 480.000 TL - 1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT fiyatı: 525.000 TL - 1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT fiyatı: 575.000 TL

3253

HYUNDAI Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel  fiyatı: 368.200 TL - 1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik  fiyatı: 397.500 TL - 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik fiyatı: 432.450 TL - 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik fiyatı: 443.700 TL fiyatı: 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT fiyatı: 469.400 TL

3353

HYUNDAI Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT fiyatı: 521.600 TL

3453

KİA  Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin fiyatı: 311.900 TL - Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live fiyatı: 316.900 TL - Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool fiyatı: 322.900 TL

3553

KİA Rio 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool fiyatı: 319.900 TL - Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool fiyatı: 382.900 TL - Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor fiyatı: 452.900 TL - Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige fiyatı: 479.900 TL

3653

KİA Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid Benzin Cool fiyatı: 555.900 TL

3753

KİA STONIC 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool fiyatı: 379.900 TL - Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool fiyatı: 395.900 TL - Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool fiyatı: 449.900 TL - Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance fiyatı: 495.900 TL - Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor fiyatı: 549.900 TL - Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige fiyatı: 549.900 TL

3853

MG ZS Comfort 1.5 5MT Benzinli 106 PS Fiyatı: 449.000 TL 

3953

MITSUBISHI Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı: 364.500 TL

4053

NİSSAN Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia Fiyatı: 392.700 TL - 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Visia fiyatı: 450.800 TL - 1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Tekna fiyatı: 480.700 TL

4153

NİSSAN Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna fiyatı: 469.900 TL - 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna fiyatı: 574.900 TL 

4253

OPEL 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE fiyatı: 379.900 TL - 1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION fiyatı: 472.900 TL - 1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE fiyatı: 499.900 TL - 1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE fiyatı: 534.900 TL

4353

OPEL CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition ESSENTIAL fiyatı: 469.700 TL - 1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL fiyatı: 559.900 TL - 1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION fiyatı: 599.900 TL

4453

PEUGEOT Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5  Liste fiyatı: 370.000 TL - Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 fiyatı: 469.500 TL - Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 fiyatı: 510.000 TL - 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 fiyatı: 562.500 TL

4553

PEUGEOT Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT fiyatı: 552.000 TL

4653

RENAULT Clio Joy 1.0 Sce 65 bg fiyatı: 313.000 TL - Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg fiyatı: 376.000 TL - Touch 1.0 TCe - X-Tronic 90 bg fiyatı: 390.000 TL - Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg fiyatı: 453.900 TL

4753

RENAULT Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg fiyatı: 324.000 TL - Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg fiyatı: 401.900 TL - Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg fiyatı: 451.900 TL

4853

RENAULT Captur Touch 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı: 592.900 TL

4953

RENAULT Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg fiyatı: 445.000 TL - Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 455.000 TL - Joy 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı: 502.900 TL - Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı: 512.900 TL - Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg fiyatı: 573.900 TL - Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg fiyatı: 583.900 TL - Touch 1.3 TCe EDC 140 bg fiyatı: 584.900 TL

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SUZUKİ SWIFT Hibrit 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 fiyatı: 467.000 TL 1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 fiyatı: 471.000 TL - 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 fiyatı: 491.000 TL - 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 fiyatı: 495.000 TL

5153

TOYOTA Corolla 1.5 Vision fiyatı: 432.650 TL COROLLA 1.5 Vision Multidrive S fiyatı: 451.750 TL - COROLLA 1.5 Dream fiyatı: 478.500 TL - COROLLA 1.5 Dream Multidrive S fiyatı: 497.600 TL - COROLLA 1.5 Flame Multidrive S fiyatı: 529.250 TL - 1.5 Flame X-Pack Multidrive S fiyatı: 558.700 TL - COROLLA Hybrid Dream e-CVT fiyatı: 578.050 TL - COROLLA Hybrid Flame e-CVT fiyatı: 589.250 TL

5253

TOYOTA Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S fiyatı: 596.950 TL 

5353

TOYOTA Yaris 1.0 Vision Fiyatı: 363.600 TL - 1.5 Dream Multidrive S fiyatı: 457.150 TL - 1.5 Dream X-Pack Multidrive S fiyatı: 485.350 TL - 1.5 Flame Multidrive S fiyatı: 493.150 TL - 1.5 Flame X-Pack Multidrive S fiyatı: 512.950 TL - 1.5 Hybrid Dream e-CVT fiyatı: 579.250 TL

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