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Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Markaların liste fiyatlarında son güncellemelerle birlikte 300 bin TL'nin altında satılan sadece 1 model kaldı. Aralık ayında bazı modellerde 100 bin TL'leri geçen artışlar yaşandı. Bugün döviz kurlarındaki düşüşle birlikte birçok marka listelerindeki fiyatlarını güncellemeye aldı. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

21 Aralık 2021 12:01

139

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarını güncellemeye aldı. Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 300 bin TL'nin altında sadece 1 model kalmıştı.

239

VOLKSWAGEN: Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression- 387,600 TL/ Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life- 403,300 TL

339

Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression- 423,900 TL

439

SEAT: Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style- 354.000 TL/ 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style- 419.000 TL

539

Yeni LEON 1.0 TSI 110 HP Style- 459.000 TL

639

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style- 459.000 TL

739

SKODA: Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite- 469.900 TL/ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite- 486.900 TL

839

CİTROEN: C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel- 336.000 TL/ 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold- 437.000 TL/ 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine- 460.000 TL

939

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel- 471.000 TL

1039

Yeni C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel- 359.000 TL

1139

DACİA: Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg- 444.900 TL

1239

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg- 428.000 TL/ Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg -465.900 TL

1339

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2- 451.000 TL/ Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2- 469.900 TL

1439

FIAT: EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli- 254.900 TL/ 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel- 340.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel- 403.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli- 381.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel- 427.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli- 405.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel- 451.900 TL

1539

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli- 331.900 TL/ 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel- 390.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli- 391.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel- 440.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli- 415.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 464.900 TL

1639

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel- 398.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli- 399.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel- 448.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli- 423.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel- 472.900 TL

1739

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli- 339.900 TL/ 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel- 398.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli- 399.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel- 448.900 TL/ 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 381.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel- 472.900 TL

1839

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli- 330.900 TL/ 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid Benzinli- 343.900 TL/ 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzinli- 393.900 TL/ 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin- 404.900 TL

1939

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli- 381.900 TL/ 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli- 406.900 TL/ 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli- 412.900 TL/ 500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid- 424.900 TL

2039

500L Cross 1.4 Fire 95 HP MT Manuel Benzinli- 440.900 TL/ 1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli- 454.900 TL

2139

500X Urban 1.0 120HP Fire MT- 480.900 TL

2239

HONDA: Yeni City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance- 411.800 TL/ City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive- 430.600 TL

2339

HYUNDAİ: i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel- 372.600 TL/ 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT- 387.150 TL/ 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzin AMT- 401.550 TL/ 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT- 419.850 TL

2439

i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump Benzinli- 413.460 TL/ 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump Benzinli- 446.700 TL/ 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Benzinli- 459.000 TL/ 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus Benzinli- 483.800 TL/ 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Benzinli- 489.800 TL/ 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus Benzinli- 496.600 TL

2539

Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel- 449.750 TL/ 1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style Benzin Otomatik- 499.400 TL

2639

KİA: PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin- 332.900 TL/ Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live- 337.900 TL/ Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool- 345.900 TL

2739

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool- 331.900 TL/ Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool- 376.900 TL/ Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor- 421.900 TL/ Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige- 442.900 TL

2839

STONIC 1.25L 84 PS Manuel Benzin Cool- 375.900 TL/ Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool- 420.900 TL/ Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance- 461.900 TL/ Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige- 490.900 TL

2939

Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS- 461.900 TL

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MITSUBISHI: Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT- 345.000 TL/ Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK- 355.500 TL

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OPEL: Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP- 395.900 TL/ 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE- 405.900 TL/ 1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION- 445.900 TL/ 1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION- 482.900 TL

3239

Yeni CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL- 490.900 TL

3339

PEUGEOT: Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5- 369.500 TL/ Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8- 460.500 TL

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RENAULT: Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg- 361.000 TL/ Joy 1.0 TCe ECO 100bg- 404.000 TL/ Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg- 421.900 TL/ Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg- 430.900 TL/ Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg- 465.900 TL

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Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg- 399.000 TL/ Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg- 440.000 TL/ Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg- 450.900 TL/ Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg- 479.900 TL

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Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg- 462.000 TL/ Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg- 470.000 TL

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SUZUKİ: SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS- 486.000 TL

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TOYOTA: Yeni Corolla 1.5 Vision- 350.550 TL/ COROLLA 1.5 Vision Multidrive S- 365.500 TL/ COROLLA 1.5 Dream- 383.900 TL/ COROLLA 1.5 Dream Multidrive S- 395.100 TL/ COROLLA 1.5 Flame- 406.650 TL/ COROLLA 1.5 Flame Multidrive S- 421.600 TL/ COROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S- 444.450 TL/ COROLLA 1.5 Passion X-Pack Multidrive S- 495.450 TL

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Yaris 1.0 Vision- 368.400 TL/ 1.5 Dream Multidrive S- 453.800 TL/ 1.5 Dream X-Pack Multidrive S- 482.000 TL/ 1.5 Flame Multidrive S- 489.800 TL

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