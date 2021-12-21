Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Markaların liste fiyatlarında son güncellemelerle birlikte 300 bin TL'nin altında satılan sadece 1 model kaldı. Aralık ayında bazı modellerde 100 bin TL'leri geçen artışlar yaşandı. Bugün döviz kurlarındaki düşüşle birlikte birçok marka listelerindeki fiyatlarını güncellemeye aldı. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
21 Aralık 2021 12:01
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2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarını güncellemeye aldı. Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 300 bin TL'nin altında sadece 1 model kalmıştı.
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VOLKSWAGEN: Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression- 387,600 TL/ Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life- 403,300 TL
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Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression- 423,900 TL
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SEAT: Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style- 354.000 TL/ 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style- 419.000 TL
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Yeni LEON 1.0 TSI 110 HP Style- 459.000 TL
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ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style- 459.000 TL
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SKODA: Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite- 469.900 TL/ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite- 486.900 TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2- 451.000 TL/ Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2- 469.900 TL
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FIAT: EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli- 254.900 TL/ 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel- 340.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel- 403.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli- 381.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel- 427.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli- 405.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel- 451.900 TL
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EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli- 331.900 TL/ 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel- 390.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli- 391.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel- 440.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli- 415.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 464.900 TL
1639
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel- 398.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli- 399.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel- 448.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli- 423.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel- 472.900 TL
1739
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli- 339.900 TL/ 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel- 398.900 TL/ 1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli- 399.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel- 448.900 TL/ 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 381.900 TL/ 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel- 472.900 TL
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PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli- 330.900 TL/ 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid Benzinli- 343.900 TL/ 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzinli- 393.900 TL/ 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin- 404.900 TL
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500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli- 381.900 TL/ 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli- 406.900 TL/ 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli- 412.900 TL/ 500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid- 424.900 TL
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500L Cross 1.4 Fire 95 HP MT Manuel Benzinli- 440.900 TL/ 1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli- 454.900 TL
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500X Urban 1.0 120HP Fire MT- 480.900 TL
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HONDA: Yeni City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance- 411.800 TL/ City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive- 430.600 TL
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HYUNDAİ: i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel- 372.600 TL/ 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT- 387.150 TL/ 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzin AMT- 401.550 TL/ 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT- 419.850 TL
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i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump Benzinli- 413.460 TL/ 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump Benzinli- 446.700 TL/ 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Benzinli- 459.000 TL/ 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus Benzinli- 483.800 TL/ 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Benzinli- 489.800 TL/ 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus Benzinli- 496.600 TL
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Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel- 449.750 TL/ 1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style Benzin Otomatik- 499.400 TL
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KİA: PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin- 332.900 TL/ Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live- 337.900 TL/ Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool- 345.900 TL
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RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool- 331.900 TL/ Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool- 376.900 TL/ Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor- 421.900 TL/ Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige- 442.900 TL
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STONIC 1.25L 84 PS Manuel Benzin Cool- 375.900 TL/ Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool- 420.900 TL/ Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance- 461.900 TL/ Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige- 490.900 TL
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Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS- 461.900 TL
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MITSUBISHI: Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT- 345.000 TL/ Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK- 355.500 TL