Türkiye'de 2,5 ay sonra ilk toplu cuma namazı kılındı
Koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte açıldı.
29 Mayıs 2020 16:30
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Fatih Camii'ndeki namaza, vatandaşlar aşamalı olarak alındı, megafonlu görevliler sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması uyarısı yaptı.
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Cami içine, önlemler nedeniyle kontenjan sınırlaması yapılması nedeniyle, cami avlusunda da tarihi bir görüntü ortaya çıktı.
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Avluda namaz kılacaklar için tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı.
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İstanbul ve Türkiye'nin diğer illerinde de benzer manzaralar yaşandı. Halı sahaları da namaz için seçilen adreslerden biri oldu.
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