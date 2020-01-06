Türkiye 2019'da en çok yerli film izledi

Türk sinemasında yerli filmlerin izleyici sayısı yabancı filmleri geride bıraktı. Türk sinemasında geçen yıl yerli film izleyici sayısı 33.6 milyon, yabancı film izleyici sayısı ise 25.9 milyon oldu. Yerli filmler arasında başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' 2019 yılının en çok izlenen filmi oldu.
06 Ocak 2020 10:47
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Türk sinemasında yerli filmlerin izleyici sayısı yabancı filmleri geride bıraktı. Türk sinemasında geçen yıl yerli film izleyici sayısı 33.6 milyon, yabancı film izleyici sayısı ise 25.9 milyon oldu. Yerli filmler arasında başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' 2019 yılının en çok izlenen filmi oldu.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; Türk sineması 2019’da 980 milyon liralık gişe hasılatı ile bugüne kadarki en yüksek değerini yakalarken, izleyici sayısı da toplamda 59.5 milyon oldu. Ekim-Aralık 2019 döneminde tüm zamanların en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı. Seyirci sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı. 2019 yılında 147 yerli film ve 260 yabancı film vizyona girerken toplam vizyona giren film sayısı ise 407 oldu.
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Yerli filmler arasında yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' 5.3 milyon kişi tarafından izlenerek 2019 yılının en çok izlenen filmi oldu.
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Yerli animasyon filmi olan 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' ise 2.1 milyon izleyiciye ulaştı. 2019 yılında en çok izlenen 10 filmin ise 6’sını yerli filmler oluşturdu.
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Sinema sahnelerinin en çok izleyici ağırladığı filmler şöyle devam etti: