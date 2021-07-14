Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'nde, iskelede bağlı tur teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
14 Temmuz 2021 10:30
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Tur teknesi alev alev yandı
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Tur teknesi alev alev yandı
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Elektrik panosundan kaynaklandığı sanılan yangında alevler, kısa sürede büyüdü ve teknenin yer yerini sardı. Sahildekiler ise kısa süreli panik yaşadı.
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İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne, kullanılamaz hale geldi.
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Tur teknesinin makinisti, "Ben ve diğer personel teknede yatıyorduk. Dumanlar, sonra da alevler yükselmeye başlamış. Bizim personel fark etmiş. Hemen tekneden çıktı. Bu sırada yangın büyüdü. Elektrik panosundan çıktığını tahmin ediyoruz" dedi.(DHA)