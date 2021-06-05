Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu 'atık' topladı: Geri dönüşümle öğrencilere burs olacak
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 'Dünya Çevre Günü' etkinliğine katılarak, gönüllülerle atık topladı. Maçoğlu, "Atıkları geri dönüşüme kazandırarak, elde edilen geliri öğrencilere burs olarak vereceğiz" dedi.
05 Haziran 2021 16:11
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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu 'atık' topladı: Geri dönüşümle öğrencilere burs olacak
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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu ve çevre dernekleri öncülüğünde, 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla Munzur Milli Parkı ile Pülümür Vadisi çevresindeki atıklar toplandı.
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Gönüllülerle atık toplayan Başkan Maçoğlu, doğanın kirletilmemesi yönünde çağrıda bulundu. Maçoğlu, “İnsanlara şunu söylemek istiyoruz; önemli olan kirletmemektir, doğayı korumaktır. Buradaki atıkları geri dönüşüme kazandırarak, elde edilen geliri öğrencilere burs olarak vereceğiz.
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"Bu bir farkındalık yaratma projesidir. Çevre derneklerimiz, vatandaşlarımız ve belediye çalışanlarımız ile birlikte hem Munzur Vadisi Milli Parkı’nda hem de Pülümür Vadisi'nde çöp topladık. Binlerce şişe topladık, tonlarca plastik atık vardı."
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"Gezdiğimiz her alanda çöp vardı. Geri dönüşümdeki arkadaşlarla da konuştuk."
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"Onlar da buraya gelerek, topladığımız şişeleri aldı. Toplanan şişeler geri dönüşüme verilecek ve gelir elde edeceğiz. Elde edilen gelirle de üniversite öğrencilerine burs vereceğiz."
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"Aslında bu doğa hepimizin, sadece burada yaşayanların değil. Burası yaban hayatınındır. Bizden başka burayı kirleten yok. İnsan dışında hiçbir canlı kirletmiyor doğayı."
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Temizlemek kurtuluş değildir, kirletmemek kurtuluştur” dedi. (DHA)
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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu 'atık' topladı: Geri dönüşümle öğrencilere burs olacak
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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu 'atık' topladı: Geri dönüşümle öğrencilere burs olacak
1113
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu 'atık' topladı: Geri dönüşümle öğrencilere burs olacak
1213
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu 'atık' topladı: Geri dönüşümle öğrencilere burs olacak
1313
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu 'atık' topladı: Geri dönüşümle öğrencilere burs olacak