"Tülin Şahin, kızının babası tarafından kaçırılmasından korkuyor!"
Manken Tülin Şahin'in, çocuğu Siena Leyla'nın babası Portekizli Pedro de Noronha'nın eve her geldiğinde garip davranışlar sergilediğini, odadaki kamera açılarını değiştirdiğini görünce paniğe kapıldığı öne sürüldü. Şahin'in kızının babası tarafından kaçırılmasından korktuğu belirtildi.
17 Mart 2021 15:06
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Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında ünlü isimler hakkında bir yazı kaleme aldı. Cankurt'un, "Tülin Şahin'i Korku Sardı! 'Sözde Eşi'nden Şüpheleniyor" başlıklı yazısı şöyle:
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"Ünlü model Tülin Şahin'in mahkemelik olduğu 'sözde eşi' Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile arasındaki sular durulmuyor! Noronha, mahkemeye başvurarak, 'Tülin Şahin, bana kızımız Siena Leyla'yı göstermiyor' diyerek dava açmıştı. Bunun üzerine mahkeme, Noronha'nın her ayın ilk yedi günü, annesi Tülin Şahin'in evinde kızını görmesine izin vermişti."
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"Bu süreçten sonra aralarında suların durulduğunu düşünmüştüm ama maalesef öyle olmamış. Şimdi de Şahin'i, kızının babası tarafından kaçırılma korkusu sarmış. Yakın dostlarıyla bu korkusunu paylaşan Şahin, Noronha'nın eve kızını görmeye geldiğinde şüpheli davranışlarına şahit olduğunu söylemiş."
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"Noronha, en son gelip gittiğinde de evdeki kameraların yönünün değiştirildiğini fark edince iyice korkmaya başlamış. Şimdi kızını yanından ayırmamaya, işi olmadığı sürece evden çıkmamaya özen gösteriyormuş."
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"Umarım Tülin Şahin, yüzlerce örneği olan, babaların çocuklarını alıp memleketlerine kaçırdıkları bir hikayenin mağduru olmaz."