TÜGVA temsilcisinden dikkat çeken paylaşımlar: Milyonluk araçlar, özel 'AKP' plakası, şampanyalar…
26 Ekim 2021 13:24
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TÜGVA temsilcisinden dikkat çeken paylaşımlar: Milyonluk araçlar, özel 'AKP' plakası, şampanyalar…
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İçeriden sızdırıldığı belirtilen belgelerle kamu kurumlarına torpilli olarak girdikleri iddiasıyla tepki çeken, TÜGVA'nın İzmir Karşıyaka Temsilcisi Şahin Çetinalp'in değeri milyonları bulan araç paylaşımları, özel 'AKP' plakası ve aracındaki pahalı şampanya dikkati çekti.
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Lüks otomobillerinde 'AKP' plakasını kullanan TÜGVA İzmir Karşıyaka temsilcisi Şahin Çetinalp, Karşıyaka’daki çalışmalarıyla tanınıyor. Çetinalp, 'AKP' plaka kullanmasını İnstagram hesabında "Canımız ya da malımız davamızdan değerli olsa bu plakayı kullanmayız" ifadeleriyle açıklıyor.
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Çetinalp'in bir başka paylaşımında ise 2 AUDİ'nin olduğu görüldü. Çetinalp bu fotoğrafı ise "TBT'lerden bir gün" ifadesiyle paylaştı.
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Çetinalp'in içerisinde Audi A5, BMW 3, PORSCHE Panamera ve Volvo XC90'ın da bulduğu ve değeri milyonları bulan araç paylaşımları ve mesajları şöyle: