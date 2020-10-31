Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
31 Ekim 2020 17:12
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Depremin ardından tsunaminin vurduğu Sığacık, Demirören Haber Ajansı tarafından havadan dronla görüntülendi.
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İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu küçük çaplı tsunaminin ardından Sığacık'ta sokaklar su altında kaldı.
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Denizin taşması nedeniyle bir kişi boğulurken, işyerleri ve araçlar zarar gördü; tekneler denize sürüklendi.
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Sığacık’ta görevliler ve vatandaşlar temizlik çalışması yaparken, yaşanan felaketin boyutu havadan dronla çekilen görüntülere yansıdı.
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Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
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Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
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Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
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Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
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Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
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Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
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Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
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Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
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Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
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Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
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Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi
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