Tropik meyvelerin fiyatı dudak uçuklatıyor!
Üretimine yeni başlanan longon ve 'meyvelerin kraliçesi' olarak bilenen mangostan tezgahlardaki fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor
28 Eylül 2020 12:41
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Longonun kilo fiyatı 280 TL, mangostanın ise 350 TL'ye satılıyor
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Tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Alanyalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti
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Alanya'da mango ve papaya başta olmak üzere 24 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor
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Tropik meyvelerin fiyatı dudak uçuklatıyor!
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Tropik meyvelerin fiyatı dudak uçuklatıyor!
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Tropik meyvelerin fiyatı dudak uçuklatıyor!
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Tropik meyvelerin fiyatı dudak uçuklatıyor!
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Tropik meyvelerin fiyatı dudak uçuklatıyor!
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