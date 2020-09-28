T24 LogoT24 Logo

Tropik meyvelerin fiyatı dudak uçuklatıyor!

Üretimine yeni başlanan longon ve 'meyvelerin kraliçesi' olarak bilenen mangostan tezgahlardaki fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor

28 Eylül 2020 12:41

18

Longonun kilo fiyatı 280 TL, mangostanın ise 350 TL'ye satılıyor

28

Tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Alanyalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti

38

Alanya'da mango ve papaya başta olmak üzere 24 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor

48

Tropik meyvelerin fiyatı dudak uçuklatıyor!

58

Tropik meyvelerin fiyatı dudak uçuklatıyor!

68

Tropik meyvelerin fiyatı dudak uçuklatıyor!

78

Tropik meyvelerin fiyatı dudak uçuklatıyor!

88

Tropik meyvelerin fiyatı dudak uçuklatıyor!

ETİKETLER

tropik meyvealanyagazipaşalongonmangos
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24