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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupa töreni için yola çıktı

14 Mayıs 2022 19:14

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Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupa töreni için yola çıktı.

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Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden deniz yoluyla Medical Park Stadı'na hareket etti.

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı

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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı

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