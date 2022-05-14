Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı
Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupa töreni için yola çıktı
14 Mayıs 2022 19:14
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Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupa töreni için yola çıktı.
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Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden deniz yoluyla Medical Park Stadı'na hareket etti.
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı
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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor; Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı
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