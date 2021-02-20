Trabzon medyasından mesaj: "İstanbul Yusuf Yusuf"
Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i yenerek, galibiyet serisini 7 maça çıkaran Trabzonspor'da, yüzler gülüyor. Kentte yayımlanan gazeteler, genç oyunculara övgü yağdırdı.
20 Şubat 2021 10:36
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Karadeniz Gazetesi, "Başakşehir'i İstanbul'da devirdik. Sıra sende Fener, İstanbul Yusuf Yusuf"
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Günebakış Gazetesi, "Kim tutar seni Trabzonum"
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Kuzey Ekspres Gazetesi, "Siz gidin ağabeyiniz gelsin"
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Taka Gazetesi de "Başakşehir'i deviren Fırtına, zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor; Baykuş da Avcı'dan kaçamadı" başlıklarını kullandı.
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