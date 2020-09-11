Toplu taşımada ayakta yolcu sınırlaması kararı sonrası metrobüste yoğunluk
Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlardan dolayı toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısının azaltılması kararı alındı. Ancak karar sonrasında akşam saatlerinde İstanbul'da metrobüslerde yine yoğunluk yaşandı
11 Eylül 2020 19:53
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Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasının ardından alınan önlemler kapsamında metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınması kararı alındı.
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Karar sonrasında İstanbul'da akşam saatlerinde metrobüslerde ve tramvaylarda yoğunluk yaşandı.
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Topkapı ve Cevizlibağ'da bulunan tramvay, metrobüs ve otobüs aktarma istasyonunda yoğunluk görüldü.
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Yoğunluk sırasında duraklarda önlem alan polis ekipleri, maske takmayan ya da maskeyi çenesinin altına indiren vatandaşları uyardı.
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Akşam saatlerinde yoğunluğun yaşlandığı bir diğer nokta ise Zincirlikuyu metrobüs durağı oldu.
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Beylikdüzü ve Avcılar'da metrobüslerde belirlenenden çok daha fazla ayakta yolcu taşındı. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan yolculuklar esnasında metrobüslerde yığılmalar yaşandı. Bağcılar Kirazlı metrosunda da yoğunluk olduğu görüldü.
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Akşam saatlerinde yoğunluğun yaşlandığı bir diğer nokta ise Zincirlikuyu metrobüs durağı oldu.