Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarından objektiflere yansıyan etkileyici fotoğraflar
BBC TÜRKÇE// 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, pazar günü yapılan kapanış seremonisiyle sona erdi. İşte oyunlardan objektiflere yansıyan etkileyici fotoğraflar
09 Ağustos 2021 10:34
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BBC TÜRKÇE// 7 Ağustos: Tokyo 2020'de boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Sürmeneli, Türkiye adına Olimpiyatlarda boksta altın madalya kazanan ilk kadın boksör oldu.
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26 Temmuz: Dördüncü kez Olimpiyatlara katılan Büyük Britanyalı Tom Daley, Tokyo'da Matty Lee ile birlikte yarıştığı 10 metre kule atlama finallerinde ilk altın madalyasını kazandı.
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7 Ağustos: Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarının 15. gününde artistik yüzmede yarışan Çin takımı.
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27 Temmuz: Brezilyalı sörfçü Italo Ferreira, Avustralyalı Owen Wright ile karşılaştığı yarı final müsabakasında dalga üzerindeyken.
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7 Ağustos: Boksta kadınlar 51 kilo finalinde Bulgar Stoyka Zhelyazkova'ya yenilen Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya aldı. Çakıroğlu, Türk boks tarihinde olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın sporcu unvanını elde etti.
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2 Ağustos: Katarlı Mutaz Essa Barshim ve İtalyan Gianmarco Tamberi, erkekler yüksek atlamada altın madalyayı paylaştı.
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4 Ağustos: Güney Afrika adına yarışan Erin Sterkenburg ile Güney Kore adına yarışan Chaehyun Seo, Tokyo 2020'nin 12. gününde tırmanış elemelerinde karşı karşıya geldi.
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30 Temmuz: Büyük Britanya BMX takımından Kye Whyte, finalde altın madalya kazanan takım arkadaşı Bethany Shriever'ı böyle taşıdı.
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6 Ağustos: Tokyo 2020'nin 14. gününde cirit atma finalinde mücadele eden Eda Tuğsuz, olimpiyat dördüncüsü oldu.
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31 Temmuz: Büyük Britanya takımından James Guy, Adam Peaty ve Kathleen Dawson, 4x100m karışık bayrak yarışı finalinde altın madalyalarını kutladı.
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4 Ağustos: Japon Koki Saito, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarının 12. gününde binicilik bireysel atlama finalinde Chilensky isimli atla yarıştı.
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3 Ağustos: Norveçli Karsten Warholm erkekler 400 metre engelli yarışında yeni bir dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
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7 Ağustos: İsrailli Linoy Ashram, oyunların 15. gününde kadınlar ritmik cimnastik bireysel tüm branşlar finallerinde yarıştı. Ashram altın madalya elde etti.
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4 Ağustos: Kaykay finalinde bronz madalya elde eden Büyük Britanyalı Sky Brown, ülkenin madalya kazanan en genç olimpiyat sporcusu oldu.
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4 Ağustos: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları voleybol çeyrek final karşılaşmasında Güney Kore'ye 3-2 yenilen Türkiye takımının yaşadığı üzüntü.
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30 Temmuz: Kolombiyalı Caterine Ibarguen, Tokyo 2020'nin 7. gününde kadınlar üç adım atlama elemelerinde yarıştı. Ibarguen finallerde 10. sırada yer alabildi.
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3 Ağustos: Kadınlar denge aleti finalinde altın madalya kazanan ABD'li Simone Biles (solda), başarısını antrenörü Cecile Landi ile kutladı.
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31 Temmuz: Kadınlar rüzgar sörfünde bronz madalya alan Büyük Britanya takımından Emma Wilson'ın sudaki sevinci.
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25 Temmuz: Polonyalı boksör Damian Durkacz, erkekler hafif sıklet maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Gabil Mamedov'u böyle yere serdi.
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26 Temmuz: ABD'li Kevin McDowell, erkekler bireysel triatlon yarışmasına başlamak için suya böyle atladı.
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6 Ağustos: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden güreşçi Evin Demirhan, son 16 turunda ABD'li Sarah Ann Hildebrant ile karşılaştı.
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22 Temmuz: Artistik cimnastikte Japonya'yı temsil eden Hitomi Hatakeda'nın müsabakalar öncesinde yaptığı antrenman kameralara böyle yansıdı.
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26 Temmuz: Erkekler dağ bisikleti yarışında Büyük Britanya takımından Thomas Pidcock, İsviçreli Mathias Flueckiger'in önündeyken.
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30 Temmuz: Güney Afrikalı Julia Vincent, yedinci gün kadınlar 3 metre tramplen atlamada eleme turunda yarıştı.
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1 Ağustos: ABD'li Raven Saunders, Tokyo 2020'nin dokuzuncu gününde kadınlar gülle atma finalinde yarıştı.
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26 Temmuz: Arjantinli Eugenia Trinchinetti ve İspanyol Julia Pons'un kadınlar çim hokeyi grup maçındaki mücadelesi.