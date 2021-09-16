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TIME dergisi, "dünyanın en etkili 100 kişisi"ni açıkladı: Listede bir Türk de var

16 Eylül 2021 09:45

130

TIME dergisinin dünya çapında en etkili isimleri seçtiği ve bu yıl 18'incisini yayımladığı TIME 100 listesi açıklandı.

230

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, TIME dergisinin belirlediği dünyanın en etkili 100 kişisi arasındaki tek Türk oldu. Birol, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "TIME'ın dünyanın en etkili insanları listesinde yer almaktan onur duydum. Bu gururu IEA'de kendini işine adamış mesai arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Sahip olduğum tüm etkiyi ülkelerin net sıfır karbon salınımı hedefine ulaşmasını sağlamak için kullanırken bunun ekonomik, adil ve güvenli olmasını sağlayacağım" dedi.

330

Listede dikkat çeken bazı isimler şöyle: ABD Başkan Joe Biden

430

Prens Harry ve Meghan Markle

530

BioNTech Kıdemli Başkan Yardımcısı Katalin Karikó

630

İngiliz oyuncu Kate Winslet

730

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

830

Filistinli aktivist kardeşler Muna ve Muhammed el-Kurd

930

Eski ABD Başkanı Donald Trump

1030

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish

1130

Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk

1230

Japon profesyonel tenis oyuncusu Naomi Osaka

1330

Rus avukat, aktivist ve siyasetçi Aleksey Navalny

1430

Hindistan Serum Enstitüsü icra kurulu başkanı Adar Poonawalla

1530

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı Britney Spears

1630

Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady

1730

Apple'ın CEO'su Tim Cook

1830

Nijeryalı ekonomist, politikacı Ngozi Okonjo-Iweala

1930

Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Kamala Harris

2030

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Liz Cheney

2130

İsrail Başbakanı Naftali Bennett

2230

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin direktörü Rochelle Walensky

2330

Gro Intelligence CEO'su Sara Menker

2430

Queensland Teknoloji Üniversitesi'nde Dünya ve Atmosfer Bilimleri Okulu Profesörü Lidia Morawska

2530

Ethereumun kurucusu, Kanadalı bilgisayar programcısı Vitalik Buterin

2630

Taliban hareketinin kurucularından Molla Abdülgani Baradar

2730

Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson

2830

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Lil Nas X

2930

Fransız oyuncu Omar Sy

3030

Çinli film yönetmeni, senarist ve yapımcı Chloé Zhao

Dünyanın en etkili 100 kişisiUluslararası Enerji AjansıFatih BirolTIME
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