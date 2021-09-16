TIME dergisi, "dünyanın en etkili 100 kişisi"ni açıkladı: Listede bir Türk de var
16 Eylül 2021 09:45
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TIME dergisinin dünya çapında en etkili isimleri seçtiği ve bu yıl 18'incisini yayımladığı TIME 100 listesi açıklandı.
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, TIME dergisinin belirlediği dünyanın en etkili 100 kişisi arasındaki tek Türk oldu. Birol, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "TIME'ın dünyanın en etkili insanları listesinde yer almaktan onur duydum. Bu gururu IEA'de kendini işine adamış mesai arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Sahip olduğum tüm etkiyi ülkelerin net sıfır karbon salınımı hedefine ulaşmasını sağlamak için kullanırken bunun ekonomik, adil ve güvenli olmasını sağlayacağım" dedi.
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Listede dikkat çeken bazı isimler şöyle: ABD Başkan Joe Biden
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Prens Harry ve Meghan Markle
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BioNTech Kıdemli Başkan Yardımcısı Katalin Karikó
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İngiliz oyuncu Kate Winslet
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
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Filistinli aktivist kardeşler Muna ve Muhammed el-Kurd
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Eski ABD Başkanı Donald Trump
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Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish
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Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk
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Japon profesyonel tenis oyuncusu Naomi Osaka
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Rus avukat, aktivist ve siyasetçi Aleksey Navalny
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Hindistan Serum Enstitüsü icra kurulu başkanı Adar Poonawalla