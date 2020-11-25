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Time 2020'nin en iyi 10 şarkısını seçti

Time dergisinin hazırladığı 2020'nin en iyi şarkıları listesinde hem düetlerden oluşan hem solo çalışmalar olan 10 parça yer aldı. Time'a göre 2020'ye damga vuran şarkılar:

25 Kasım 2020 14:03

110

10. Oneohtrix Point Never | Şarkı: Long Road Home

210

9. Prince Kaybee, Shimza, Black Motion, Ami Faku | Şarkı: Uwrongo

310

8. Stray Kids | Şarkı: Back Door

410

7. Morgan Wallen | Şarkı: 7 Summers

510

6. Daoi Freyr | Şarkı: Think About Things

610

5. Mac Miller | Şarkı: Good News

710

4. Bree Runway | Şarkı: Little Nokia

810

3. Bad Bunny x Nesi x Ivy Queen | Şarkı: Yo Perreo Sola remix

910

2. Cardi B feat. Megan Thee Stallion | Şarkı: WAP

1010

1. Christine and the Queen | Şarkı: People I’ve Been Sad

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Time2020en iyi şarkılarChristine and the QueenCardi BMac MillerDaoi FreyrBree RunwayMorgan WallenStray KidsOneohtrix Point Never
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