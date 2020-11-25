Time 2020'nin en iyi 10 şarkısını seçti
Time dergisinin hazırladığı 2020'nin en iyi şarkıları listesinde hem düetlerden oluşan hem solo çalışmalar olan 10 parça yer aldı. Time'a göre 2020'ye damga vuran şarkılar:
25 Kasım 2020 14:03
110
10. Oneohtrix Point Never | Şarkı: Long Road Home
210
9. Prince Kaybee, Shimza, Black Motion, Ami Faku | Şarkı: Uwrongo
310
8. Stray Kids | Şarkı: Back Door
410
7. Morgan Wallen | Şarkı: 7 Summers
510
6. Daoi Freyr | Şarkı: Think About Things
610
5. Mac Miller | Şarkı: Good News
710
4. Bree Runway | Şarkı: Little Nokia
810
3. Bad Bunny x Nesi x Ivy Queen | Şarkı: Yo Perreo Sola remix
910
2. Cardi B feat. Megan Thee Stallion | Şarkı: WAP
1010
1. Christine and the Queen | Şarkı: People I’ve Been Sad
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