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The Witcher'ın 2. sezon çekimleri tamamlandı

01 Nisan 2021 13:42

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Netflix'in en çok izlenen dizilerinde The Witcher'ın birkaç kez ara verilen 2. sezon çekimleri tamamlandı.

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Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli roman serisinden uyarlanan, oyun dünyasında da büyük popülerliğe sahip olan The Witcher'ın ikinci sezonu için bir güncelleme yapıldı.

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Yapılan duyuru ile dizinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı açıklandı. Henüz bir yayın tarihi açıklanmadı ancak yine ilk sezon gibi yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor.

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Yakın zamanda en azından teaser veya yayın tarihi gibi bir detaylar bekleniyor. Dizinin ikinci sezonu yine Netflix'te yayınlanacak.

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İkinci sezondan önce Vesemir karakterinin geçmişini anlatan bir animenin yayınlanması bekleniyor. Ayrıca diziden 1200 yıl öncesini anlatacak olan The Witcher: Blood Origin isimli bir başka dizi de geliştirme aşamasında.

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