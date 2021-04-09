The Witcher: Blood Origin'in başrolü Jodie Turner-Smith, çekimler başlamadan diziden ayrıldı

Netflix'in The Witcher dizisinin 1200 yıl öncesinde geçen The Witcher: Blood Origin dizisinin başrolü Jodie Turner-Smith, takvim sıkışıklığı sebebiyle diziden ayrıldı.
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Geçtiğimiz haftalarda oyuncu ve model olan Queen & Slim, Nightflyers ve Jett gibi yapımlarda oynayan Jodie Turner-Smith'in dizide başrolü oynayacağı açıklanmıştı ancak kendisi takvim sıkışıklığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kaldı.
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Jodie Turner-Smith, tanrıların sesiyle kutsanmış seçkin bir savaşçı olan ancak klanını terk eden göçebe bir müzisyen Éile karakterini canlandıracaktı. Yerine kimin seçileceği henüz belli değil.
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Dizinin bir diğer başrolü yani Fjall karakteri için seçilen oyuncu ise daha önce Game of Thrones ve Vikings gibi yapımlarda rol alan Laurence O'Fuarain.
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The Witcher: Blood Origin yine The Witcher dizisinin yaratıcı ekibinden Declan de Barra ve Lauren Schmidt Hissrich tarafından geliştirilecek. Ayrıca The Witcher evreninin yaratıcısı Andrzej Sapkowski, danışman olarak ekipte bulunacak. 6 bölümden oluşacak olan dizi yine Netflix üzerinde yayınlanacak.