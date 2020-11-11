The Weeknd yeni klibinin hazırlıklarında sargılar içinde
Ünlü şarkıcı The Weeknd, Los Angeles'taki klip hazırlıklarında sargıyla görüntülendi.
11 Kasım 2020 13:43
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The Weeknd yeni klibi için sargılar içinde| 30 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, Los Angeles'taki klip çekiminde görüntülendi.
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Ünlü şarkıcı The Weeknd, yeni müzik projesi için hazırlıklarını sürdürüyor.
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Göz çevresine kanlı makyaj yapılan The Weeknd'in kafasının tamamen bandajlı olması dikkat çekti.
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2020 MTV Müzik Ödülleri'nde sahnede kanlar içinde kaldığını gösteren makyajıyla dikkat çeken şarkıcı, bu defa sargılı kafasıyla bakışları üzerinde topladı.
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Şarkıcı, son albümü After Hours'ta yaralı bir imaj çizdi.
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2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne de yüzünde yara makyajıyla katılmıştı.
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The Weeknd, yeniden bir araya gelmeleri beklenirken eski sevgilisi Bella Hadid için yaptığı şarkıyla gündeme gelmişti. The Weeknd'in müzik listelerinde yükselen ‘Over Now’ (Bitti) adlı yeni şarkısı Bella Hadid'e gönderme olarak yorumlanmıştı.