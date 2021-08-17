The Walking Dead'in final sezonundan ilk görseller paylaşıldı
17 Ağustos 2021 11:35
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Popüler dizi The Walking Dead'in 11. sezonundan resmi olarak ilk bakış görselleri paylaşıldı.
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Paylaşılan yeni görseller AMC'nin resmi olarak paylaştığı ilk bakış görselleri.
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Bu görseller ile birlikte de son sezonda, yani 11. sezonda karşımıza çıkacak yeni ve eski karakterlerin tamamını görebiliyoruz.
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Karakterler dışında kritik sahnelerden de görseller bulunuyor.
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Dizinin 11. sezonu ilk 8 bölümü ile 22 Ağustos'ta başlayacak. Büyük bir ihtimalle ilk 8 bölümün ardından dizi ufak bir ara verecek.
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Dizinin final bölümü 2022'de yayınlanacak.
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Dizi her zaman olduğu gibi haftalık olarak yayınlanacak.
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The Walking Dead'in final sezonundan ilk görseller paylaşıldı
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The Walking Dead'in final sezonundan ilk görseller paylaşıldı
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