The Walking Dead ekibi, Kim Kardashian'ı tiye aldı
The Walking Dead ekibi, Kim Kardashian'ın paylaştığı doğum günü mesajını tiye aldı
29 Ekim 2020 16:26
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Kim Kardashian, 40. yaş gününü ailesi ve arkadaşlarıyla özel bir adada kutladığını açıkladı.
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Kardashian partiyi Twitter'da şu ifadelerle paylaştı:
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"İki hafta boyunca herkesten çok sayıda sağlık taraması ve kendilerini tecrite almalarını istedikten sonra, yakın çevreme kısa bir an da olsa her şeyin normal olduğunu varsaydığımız özel bir ada gezisiyle sürpriz yaptım."
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Paylaşımında çok alçakgönüllü hissettiğini söyleyen Kardashian, dans ettiklerini, bisiklet sürdüklerini ve daha birçok şey yaptıklarını ekledi.
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Pek çok tepki alan paylaşıma The Walking Dead ekibi de katılıp, Kim'in sözlerini olduğu gibi alıp oyuncu kadrosunun olduğu bir fotoğraf paylaştı.
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Takipçilerin bazıları yapılan şakanın güzel olduğunu belirterek, ''İğneleme kusursuz! Bunu çok sevdim'' dedi.