The Queen's Gambit’in yıldızı Joy: Filmlerde oynayacak kadar güzel değilim
23 Kasım 2020 15:14
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The Queen's Gambit’in yıldızı Joy: Filmlerde oynayacak kadar güzel değilim
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'The Queen's Gambit' adlı diziyle gündemde olan Anya Taylor-Joy, film yıldızı olmak için yeterince güzel olmadığını düşündüğünü belirtti.
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Joy, "Kulağa acınası geliyor ve erkek arkadaşım bu tür şeyler söylediğim için insanların benim tam bir aptal olduğumu düşüneceklerine dair uyarıyor ama hakikaten garip göründüğümü düşünüyorum" dedi.
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The Sun gazetesine konuşan oyuncu, "Kendimi asla güzel bulmadım ve hiçbir zaman bulacağımı da düşünmüyorum. Filmlerde oynayacak kadar güzel olduğumu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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Emma filmi çekilirken gerçekten panik atak yaşadım. 'Ben ilk çirkin Emma'yım ve bunu yapamam' diye düşündüm. Çünkü filmdeki ilk replik, 'Güzel, zeki ve zenginim' cümlesiydi.
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Kariyerine 'Vampir Akademisi' ile başlayan oyuncu, 'Peaky Blinders', 'Emma' ve 'Yeni Mutantlar' gibi önemli projelerde yer almıştı.
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Edgar Wright'ın 'Last Night in Soho' filmiyle yeniden beyazperdede görünecek olan Anya Taylor-Joy, kısa bir süre önce de George Miller'in henüz isim verilmeyen 'Mad Max' devam filminin oyuncu kadrosuna seçilmişti.