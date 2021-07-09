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The Guardian seçti: En iyi 10 Velvet Underground şarkısı

Todd Haynes'in Velvet Underground ile ilgili belgeselini hayranları merakla beklerken, The Guardian'ın pop-rock müzik eleştirmeni Alexis Petridis karanlık şarkılarıyla tanınan grubun en iyi şarkılarını seçti. İşte Petridis'e göre Velvet Underground'ın en iyi 10 şarkısı...

09 Temmuz 2021 11:21

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Todd Haynes'in Velvet Underground ile ilgili belgeselini hayranları merakla beklerken, The Guardian'ın pop-rock müzik eleştirmeni Alexis Petridis karanlık şarkılarıyla tanınan grubun en iyi şarkılarını seçti. İşte Petridis'e göre Velvet Underground'ın en iyi 10 şarkısı...

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10. Ocean (1969)

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9. I’m Waiting for the Man (1967)

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8. I’ll Be Your Mirror (1967)

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7. White Light/White Heat (1968)

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6. Heroin (1967)

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5. Pale Blue Eyes (1969)

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4. Sweet Jane (1970)

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3. Venus in Furs (1967)

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2. Sister Ray (1968)

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1. All Tomorrow’s Parties (1967)

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