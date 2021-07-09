The Guardian seçti: En iyi 10 Velvet Underground şarkısı
Todd Haynes'in Velvet Underground ile ilgili belgeselini hayranları merakla beklerken, The Guardian'ın pop-rock müzik eleştirmeni Alexis Petridis karanlık şarkılarıyla tanınan grubun en iyi şarkılarını seçti. İşte Petridis'e göre Velvet Underground'ın en iyi 10 şarkısı...
09 Temmuz 2021 11:21
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Todd Haynes'in Velvet Underground ile ilgili belgeselini hayranları merakla beklerken, The Guardian'ın pop-rock müzik eleştirmeni Alexis Petridis karanlık şarkılarıyla tanınan grubun en iyi şarkılarını seçti. İşte Petridis'e göre Velvet Underground'ın en iyi 10 şarkısı...