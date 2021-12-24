The Guardian, 2021'in en iyi futbolcularını seçti: Listede Burak ve İlkay da var
The Guardian gazetesi, 2021'in en iyi futbolcularını listeledi. 100 futbolcunun bulunduğu listenin birinci sırasında Bayern Munich'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski yer aldı. Listenin 35'inci sırasında Manchester City'den futbolcu Ilkay Gündoğan, 85'inci sırasında Fransa'nın Lille takımında oynayan Burak Yılmaz yer aldı.
24 Aralık 2021 11:16
111
The Guardian gazetesi, 2021'in en iyi futbolcularını listeledi. 100 futbolcunun bulunduğu listenin birinci sırasında Bayern Munich'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski yer aldı. Listenin 35'inci sırasında Manchester City'den futbolcu Ilkay Gündoğan, 85'inci sırasında Fransa'nın Lille takımında oynayan Burak Yılmaz yer aldı.