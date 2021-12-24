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The Guardian, 2021'in en iyi futbolcularını seçti: Listede Burak ve İlkay da var

The Guardian gazetesi, 2021'in en iyi futbolcularını listeledi. 100 futbolcunun bulunduğu listenin birinci sırasında Bayern Munich'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski yer aldı. Listenin 35'inci sırasında Manchester City'den futbolcu Ilkay Gündoğan, 85'inci sırasında Fransa'nın Lille takımında oynayan Burak Yılmaz yer aldı.

24 Aralık 2021 11:16

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The Guardian gazetesi, 2021'in en iyi futbolcularını listeledi. 100 futbolcunun bulunduğu listenin birinci sırasında Bayern Munich'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski yer aldı. Listenin 35'inci sırasında Manchester City'den futbolcu Ilkay Gündoğan, 85'inci sırasında Fransa'nın Lille takımında oynayan Burak Yılmaz yer aldı.

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Robert Lewandowski - Bayern Munich

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Lionel Messi - Paris Saint Germain

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Mohamed Salah - Liverpool

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Karim Benzema - Real Madrid

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Jorginho - Chelsea

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Kylian Mbappé - PSG

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Erling Haaland - Borussia Dortmund

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Cristiano Ronaldo - Manchester United

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N'Golo Kanté - Chelsea

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Kevin De Bruyne - Manchester City

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