The Ellen DeGeneres Show final yapıyor

The Ellen DeGeneres Show, 19 yıllık yayın hayatının ardından final yapmaya hazırlanıyor. Final bölümü 26 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak.
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Talk show sunucusu Ellen DeGeneres'in 2003 yılında başladığı talk show programı The Ellen DeGeneres Show, final yapacak.
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Sosyal medya hesaplarından şovun final bölüm çekimlerini tamamladıklarını duyuran DeGeneres, yaptığı açıklamada, gösterinin devam ettiği sırada dünyanın ne kadar değiştiğini de anlattı.
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İzleyicilerine teşekkür eden Ellen, "Bugün 26 Mayıs’ta yayınlanacak olan The Ellen Show’un son bölümünü çektik. 2003’te bu şovu başlattığımızda iPhone yoktu. Sosyal medya yoktu. Eşcinsel evlilik yasal değildi. Dünyanın bazen daha iyiye bazen de daha kötüye doğru gitmesine şahit olduk. Ama ne olursa olsun, amacım her zaman şovun hepimizin bir araya gelip bir saat gülebileceğimiz bir yer olmasıydı. Hayatınıza davet edilmek hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu ve bana inanılmaz bir keyif verdi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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2020 yılında eski Ellen çalışanları, şovun toksik bir çalışma ortamı yarattığını açıklamıştı. Suçlamaların ardından DeGeneres de olaylar için özür dilemişti.