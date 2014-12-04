The Cut filminin galasından kareler

Fatih Akın’ın yarın “Kesik” adıyla vizyona girecek yeni filmi “The Cut”ın galası, önceki akşam Nişantaşı City’s’de yapıldı. (İsmail Bayrak / Hürriyet)
215
1915 Olayları’nı konu alan ve sinema yazarları tarafından ‘olayları tek taraflı yansıttığı’ gerekçesiyle eleştirilen “The Cut”ın galasına birçok ünlü isim katıldı. 20 milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çeken filmi izlemeye gelenler arasında Meltem Cumbul, Güven Kıraç, Rıza Kocaoğlu, Lale Mansur, Nejat İşler, Şevval Sam, Can Dündar ve Ara Güler de vardı.
315
Fatih Akın, filminde rol alan Kevork Malikyan, Bartu Küçükçağlayan ve Çiğdem Aksüt’le basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akın, aldığı tepkilerle ilgili soruya “Filme gelen tepkiler fena değil. Daha doğrusu karışık. Filmi sevenler de var sevmeyenler de” yanıtını verdi.
415
New York Times’a verdiği röportajda tehditler aldığını söyleyen Akın, bu yöndeki soruları ise “Hassas bir konu. Beklediğimiz şeylerdi zaten ama ilk başlarda olan durumlardı” şeklinde yanıtladı. Röportajındaki “Sanat için ölmeye değer” sözleri içinse “Röportajın ilk sorusuydu o. Daha ısınmamıştım. Çok da önem vermemek lazım her söylenene” diye konuştu.
515
Galadan sonra Taksim’deki Cezayir adlı mekânda after party yapıldı. Hem galada hem de partide Akın’a 7 kişilik bir koruma ekibi eşlik etti.
615
Nejat İşler, gösterim sonrası filmi nasıl bulduğu sorusuna “Gerçekten çok iyi bir film, ben çok beğendim” yanıtını verdi.
715
Filmde rol alan Nursel Köse, basın toplantısında Fatih Akın’ı yanağından öperek poz verdi.
815
Fatih Akın, galaya katılan Nejat İşler için “Kendisini seviyoruz ve sayıyoruz. Çok başarılı ve yetenekli bir oyuncu. İnşallah kendisiyle gelecekte çalışırız. Ona her rol yakışır” dedi.