Terim sonrası Florya'da ayrılık rüzgârı; birçok isimle yollar ayrılıyor
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görevden alınmasıyla birlikte Florya'da birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor.
12 Ocak 2022 14:40
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Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen kapandı. Terim'in ayrılığı sonrası Florya'da yaprak dökümü devam ediyor. Sarı Kırmızılılarda tam 13 isimle daha yolların ayrılacağı aktarıldı.
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Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. Önceki gün başkan Burak Elmas ile Nef Stadyumu'nda bir araya gelen Fatih Terim yapılan görüşmenin ardından görevinden alındı. Başkan Burak Elmas karşılıklı olarak yolların ayrıldığını ifade etti.
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Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından Florya'da yaprak dökümü sürüyor. Tecrübeli teknik adamın ardından Sarı Kırmızılılarda tam 13 isimle daha yollar ayrılıyor.
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Fatih Terim'in yardımcılarından Selçuk İnan yönetime istifasını sunacak. Selçuk İnan gibi Necati Ateş'in de istifasını sunacağı gelen haberler arasında.
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FAHRİ YILMAZ | Florya Tesis Müdürü olarak görev yapıyordu. Terim'e en yakın isimlerden biri. İstifa etmese bile ilk gönderilecekler arasında yer alıyor.
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FATİH İBRADI | Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü olarak kısa süre önce göreve başlamıştı. Terim'in ayrılığının ardından istifasını sundu.
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Terim sonrası Florya'da ayrılık rüzgârı; birçok isimle yollar ayrılıyor
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ERAY SÖZEN | Futbol A Takım Medya Sorumlusu olarak uzun yıllardır görev yapıyor. İstifa etmese bile görevden alınacak isimlerden.
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SCOTT PIRI | Terim'in ayrılığı sonrası ABD'li atletik performans uzmanıyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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YASİN KÜÇÜK | Scott Piri'nin ekibinde yer alıyor. Sacha Boey'in ve bir çok futbolcunun sahaya geç geri dönmesinin sorumlusu olduğu iddia ediliyor. Florya'dan gönderilecek isimlerin başında geliyor.
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HAKAN BALTA | Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Terim'in ayrılığı sonrası görevi bırakması bekleniyor.
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EMRE UTKUCAN | Uzun yıllardır Florya'da scout şefi olarak görev yapıyordu. Yönetimin bu konuda henüz karar vermediği ancak çalışmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.
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YENER İNCE | Uzun yıllardır Galatasaray kulüp doktoru olarak görev yapıyor. Yönetimin kendisiyle çalışıp çalışmayacağı henüz bilinmiyor.
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MERT ÇETİN | Uzun yıllardır tercüman olarak görev yapıyor. istifa etmese bile gönderilmesi gündemde.
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ALİ YAVAŞ | Fatih Terim'in 4. döneminde alt yapı sorumlusu olarak göreve başlamıştı. Terim'in ayrılığı sonrası görevini bıraktı.